Beyazay Derneği Kırşehir'de 1. Olağan Kongresini Yaptı

Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kongrede Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

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  • 26.03.2023 13:57
  • Güncelleme: 26.03.2023 13:57
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Beyazay Derneği Kırşehir'de 1. Olağan Kongresini Yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen kongrede Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Beyazay Derneği İç Anadolu Bölge Başkanı İlksen Ceritoğlu’nun yanı sıra dernek yönetimi ve üyelerinin katıldığı kongrede konuşan Başkan Göçmen, Beyazay Derneği’nin görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm engelli kitlesini hedef aldığını söyledi. Konuşmaların ardından dernek yönetimi belirlenerek yeni dönem için çalışma hazırlıklarına başlandı.

İHA

Kayseri Gündem
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