Beyazay Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva ve Kayseri Şube Yönetimi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek' ı makamında ziyaret etti.

Yurt içinde 90 şubesi bulunan Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kayseri'deki engellilerin eğitim, spor, kültür, kamu istihdamı, girişimcilik destekleri vb imkanlardan daha fazla pay alabilmeleri, Kayseri halkına, özellikle öğrencilere yönelik engelliler hakkında farkındalık faaliyetlerinin önemi, ulusal ve uluslararası STK larda Kayseri nin engelliler bağlamında daha çok temsil edilmesi ve yıllık eylem planlarının hazırlanması gibi konularda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le istişarede bulundular.