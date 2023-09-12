Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgi yapacağı çalışmalarda paydaş olmaya hazır olduklarını ifade etti.

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  • 12.09.2023 10:22
  • Güncelleme: 12.09.2023 15:42
Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgi yapacağı çalışmalarda paydaş olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, yeni eğitim döneminin başlamasından mutlu olduklarını belirterek; "Egitimde bütünleştirmenin amacı; özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanın himayesinde yürüttükleri ’Aşmak İçin Hareket’ projesinin özel gereksinimli bireyleri kaynaştırma ve bütünleştirme maksadıyla Beyazay tarafından başlatıldığını ifade eden Aslan şunları söyledi;

"Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermek, yaşanan sorunlara doğru ve kalıcı çözümler üretmek, Beyazay olarak en temel amacımızdır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yapacağı çalışmalara bir paydaş olarak her türlü desteği vermeye hazırız ve en kısa sürede bunun için gerekli girişimlerde bulunacağız. Beyazay ailesi olarak ’kötü çocuk’ yoktur, değiştirilmesi gereken tavır ve davranışlar vardır’ ilkesiyle hareket etmekteyiz. Çağrımız; farklı özellikleri, düşünceleri, yaklaşımları, duyguları olan insanlar! Gelin hep beraber birbirimize kalbimizi ve zihnimizi açalım birbirimize oralarda yer veremesek bile daha fazla iletişim kurarak dışlamayı, aşağılamayı, hor görmeyi, ayrımcılığı yok edelim. İnsanlık için, ülkemiz için bir arada hep birlikte mutlu olalım. Farkındalığın arttığı farklılıkların kabul gördüğü günlere hep birlikte."

İHA

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