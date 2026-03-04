Beyazay Kayseri Şubesi'nden Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Basın Açıklaması

Beyazay Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, yaptığı basın açıklamasında, "Eğitim yalnızca okulda değil, ailede başlar. Çocukların kişilik gelişiminde ve değer dünyasının şekillenmesinde ailenin rolü hayati öneme sahiptir," dedi. Aslan, anne-babalara ve yakın çevreye seslenerek, "Çocuklarımızın merhametli, diğergam, anlayışlı, hassas ve nezaket sahibi bireyler olarak yetişmesi için yeterince çaba gösteriyor muyuz?" sorusunu gündeme getirdi.

Aslan, bir çocuğun engelli bir arkadaşıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmesinin ve sosyal yaşamda çeşitlilikle doğal bir temas içinde büyümesinin empati duygusunun gelişimindeki önemine dikkat çekti. "Empati, birlikte yaşamanın en güçlü dayanağıdır," diyen Aslan, değerlerin bilinçli bir şekilde kazandırılmadığı takdirde, oluşacak boşlukların başka unsurlarla doldurulabileceğini belirtti.

Beyazay Kayseri Şubesi, şiddeti değil merhameti, öfkeyi değil anlayışı, ayrışmayı değil birlikte yaşam kültürünü çoğaltma çağrısında bulundu. Merhum öğretmen Fatma Nur Çelik’e Allah’tan rahmet dileyen Aslan, ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Aslan, "Şiddetin her türlüsünü reddediyor, toplumsal sorumluluğun hepimize ait olduğunu bir kez daha vurguluyoruz," diyerek sözlerini tamamladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.