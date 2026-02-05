Beyazşehir'de otomobil karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücü H.G. (21) karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.Ö. (53), D.B. (22) ve T.B.'ye (30) çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocasinan İlçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü H.G. (21) karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.Ö. (53), D.B. (22) ve T.B.'ye (30) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hafif yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.