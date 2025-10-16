Beyin Göçü ABD'den Çin'e Kayar mı?

Başkan Trump geçen ay vasıflı işçiler için H-1B vizelerinin fiyatını 100.000 dolara çıkardığında, birçok kişi Çin'in dünyanın en iyi bilim insanları ve mühendislerinden daha fazlasını kapma konusunda lider konumda olacağını öngörmüştü. Bugün meslektaşım Vivian Wang, Çin'in neden yabancı yetenek akınına hazır olmayabileceği üzerine yazıyor.

Çin'in kendi göçmenlik tepkisi (Vivian Wang tarafından)

Küresel yetenek yarışında, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı güç kazandığı sıklıkla görülebilir. Başkan Trump üniversitelere yönelik araştırma fonlarını keserken, Çin bilime para akıtıyor. ABD'yi terk edip Çin'e giden tanınmış akademisyenlerin sayısı artıyor; bir zamanlar Amerikan eğitimini hayal eden Çinli öğrenciler artık evde kalmayı tercih ediyor.

Çin, genç bilim ve teknoloji çalışanları için K vizesi adı verilen yeni bir vize türü getirdiğinde , tıpkı Trump yönetiminin yüksek vasıflı işçi vizeleri için yüksek yeni ücretler getirmesiyle birlikte, dünyadaki birçok kişi bunu Çin'in ticaret, tarifeler ve yeteneği kapsayan ekonomik rekabette öne geçmenin bir başka yolu olarak gördü.

Sonra tepkiler geldi .

K vizesine verilen yanıt, Çin hükümetini bile şaşırtmış gibi görünüyor. Bu durum, Çin'in bir sonraki küresel yetenek merkezi olma yolunda olduğuna dair tahminlerin neden erken olduğunu gösteriyor.

Yabancılar için zor bir ülke

Vize haberi Çin sosyal medyasında yayılırken, baskın tepki kutlama değil, korku oldu. Üst düzey yorumcular, Çin'in bir göçmenler ülkesi haline gelmesinden endişe duyuyorlardı; bu onların gözünde iyi bir şey değildi. Irkçı ve yabancı düşmanı yorumlar, özellikle ABD'deki yüksek teknoloji iş gücünün önemli bir bölümünü oluşturan Hintliler hakkında hızla yayıldı. Diğerleri ise vizenin zaten rekor seviyede olan genç işsizliğini daha da kötüleştireceğinden endişeleniyordu.

Çin'in neredeyse hiç göçmen alma geçmişi yok. Yabancılar, ülke ile Batı arasındaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle merak ve şüphe de dahil olmak üzere çeşitli tepkilere yol açıyor.

Pratik zorluklar da mevcut. Mandarin Çincesi konuşabilmek günlük hayatta çok önemli. Vize ve çalışma izni almak zahmetli olabilir. Evde Wi-Fi sözleşmesini yenilemek veya konser bileti almak gibi rutin işler bile Çin kimlik kartı olmayan kişiler için daha zor olabilir. İnternetin yoğun sansürü ve katı bir şekilde kontrol edilen siyasi ortam da diğer ülkelerden gelen insanların alışmasını zorlaştırabilir.

Hepsi yurtdışından toplanan bilim insanlarının Çin'in Hangzhou kentindeki portreleri. Vivian