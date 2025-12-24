Beymas Boya'dan 'Değer Katan' Dergisine Destek

Dergi tanıtım toplantısının ana sponsoru olan Beymas Boya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, programda yaptığı konuşmada derginin önemine ve Beymas Boya’nın kuruluş hikâyesine değindi.

Kaplan konuşmasında, derginin ikinci baskısı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bugün burada sadece yeni bir iş kolunu anlatmak için değil; bir yolculuğu, bir emeği ve bu emeğin doğal bir devamını paylaşmak için bulunuyoruz. BEYMAS Tasarım çatısı altında hayata geçirdiğimiz mimari projeler ve şantiye süreçleri bize işin mutfağını çok yakından görme imkânı sundu. Bir işin kalitesi sadece tasarımla değil; sahada kullanılan doğru ürünlerle tamamlanıyor. İşte BEYMAS Boya, tam olarak bu tecrübenin ve ihtiyacın bir sonucu olarak doğdu.”

Beymas Boya’nın yalnızca ürün satmayı değil, kullanım alanına en uygun ürünü doğru şekilde yönlendirmeyi hedeflediğini belirten Kaplan, markanın sektörde güvenle anılan ve uzun yıllar değer üreten bir yapı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Kaplan, kendilerini her zaman destekleyen Serhat Büyükataya’ya, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımlarıyla programa değer katan misafirlere teşekkür etti.