Beze emdirilmiş binlerce narkotik madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen müşterek analiz ve saha çalışmaları neticesinde; Kayseri Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan detaylı aramalarda; aracın arka koltuk başlığı içerisine zulalanmış vaziyette; 7 parça halinde toplam 4 bin 233 doz beze emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.A.Ü. (46), H.M.(45), S.Ü.(51) ve İ.P.(44) isimli 4 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.