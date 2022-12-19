BGL: Nesibe Aydın: 73 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 77

Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubunda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın’ı 73-77 mağlup etti. Normal süresi 66-66 berabere biten karşılaşmada rakibini uzatmada mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı

Salon: Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu

Hakemler: Burak Erkan xx, Murat Berk Kaya xx, Sedat Erkol xx

Nesibe Aydın: Defne Düzova x (8), Cansu Güzel x, Rojin Yolcu x (7), Elif Çayır xx (10), Tuğçe Gürel x, Irmak Karaca xx (16), Şeyma Esra Yılık xx (18), Deniz Alparslan x (7), Ecem Kılıç x (7)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli x, Aslıhan Kaçar xx (18), Kayra Fakı xx (4), Kiraz Keleş xx (8), İlayda Derman xx (18), Zeynep Duru Acar xx (13), Candan Eylül Dikmen xx (14), Esma Eyşan Göksü xx (2)

Periyotlar:

1.Periyot: 19-8 (Nesibe Aydın lehine)

Devre:37-23 (Nesibe Aydın lehine)

3.Periyot: 49-43 (Nesibe Aydın lehine)

4.Periyot: 66-66 (Berabere)