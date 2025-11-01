'Bi Dünya Sanat' Sergisi Açıldı

Sergi açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı İsmail Özsoy, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun ile üniversite öğrencileri katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından Kayseri’ye gelen öğrencilerin sanat aracılığıyla kültürel bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun ise serginin sadece bir sanat etkinliği değil dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin duygularını, renklerini, hikâyelerini bir araya getiren bir medeniyetler buluşması olduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı İsmail Özsoy, başkanlık olarak, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yalnızca akademik hayatlarında değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsediklerini ifade etti. Özsoy, “Bu kapsamda 2025 öğrenci akademisi programımızı ülkemizin 17 farklı şehrinde başarıyla tamamladık. Kültür sanat, ihtisas ve seminer kategorilerinde düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikte öğrencilerimiz bilgi, deneyim ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken Türkiye’nin dört bir yanında unutulmaz hatıralar biriktirdiler” diye konuştu.

“Bi’ Dünya Sanat” sergisi, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültürel miraslarını sanat aracılığıyla yansıttıkları özgün eserlerle, ziyaretçilerine çok renkli bir sanat yolculuğu sunuyor.

Sanatı ve kültürel üretimi destekleyen vizyonuyla öne çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde faaliyet gösteren Büyük Şehir Sanat Galerisi, kentte yerel ve uluslararası sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sergide, Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında yürütülen eğitimlerde yer alan ebru, tezhip, fotoğraf, kaligrafi ve saz kurslarında öğrencilerin ortaya koydukları eserler sergileniyor. Ayrıca serginin açılışında, öğrencilerin de katıldığı canlı konser gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ni TeknoFest’te finalist olarak temsil eden “İnsansız Hava Araçları” da sergileniyor.