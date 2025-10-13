Biber gazı kullanmak, meşru müdafaa sayılır mı?

Bireysel savunmada kullanılan biber gazının hangi durumlarda yasal hangi durumlarda kullanımının yasak olduğu merak ediliyor. Hukukçu Taha Fedai, biber gazının kullanımı ile ilgili bilgiler vererek, yasal durumları ve meşru müdafaada kullanımının sınırlarına değindi.

“SAVUNMANIN DIŞINDA BİBER GAZI, TCK 6'YA GÖRE SİLAH SAYILMAKTADIR”

Biber gazının savunma dışında kullanımının ‘silahla yaralama’ kapsamına girdiğini belirten Hukukçu Fedai, “Biber gazı göz yaşartıcı bir gazdır. Vatandaşlar, polis asker tarafından da kullanılmaktadır. Biber gazı tabii ki göze, cilde ve duyulara zarar verebilecek nitelikte bir etken maddeleri vardır. Biber gazının kullanım amacı öncelikle bireysel savunma olmalıdır. Bireysel savunma olursa Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre herhangi bir suç teşkil etmez. Lakin bunu savunmanın dışında eğer kullanmaya kalkarsanız, biber gazı, TCK 6'ya göre silah sayılmaktadır. Bu nedenle silahlı yaralamadan dava açılır. Silahlı yaralamada şu an alt sınırı 2 yıldır. Yapmış olduğu yaralamanın neticesine göre duyu kaybı, organ kaybı ya da yüzde sabit izi olduğunda bu 8-9 yıla kadar alt sınırı çıkmaktadır. Biber gazını 18 yaş altı kimse kullanamaz, yasaktır. Temin etmek de yasaktır, kullanmak da yasaktır. Temin eden kişi hakkında da adli ve idari işlemler yapılmaktadır” diye konuştu.

BİBER GAZININ YASAK OLDUĞU YERLER

Biber gazının her yerde kullanılmayacağına dikkat çeken Fedai, “Biber gazına bakacak olursak, biber gazını toplumun her yerinde kullanamazsınız, üzerinizde gezdiremezsiniz. Bunların başında toplu taşıma araçları, okullar, hastaneler, adliye, bazı kamu binalarında girişi yasaktır. Bu nedenle biber gazını kullanırken önceliğimiz ne olacak? Savunma. Savunma dışında biber gazını kullanırsak kanun bizi korumaz” şeklinde konuştu.

BİBER GAZI HANGİ DURUMLARDA MEŞRU MÜDAFAA SAYILIR?

Biber gazı kullanmanın hangi durumlarda meşru müdafaa sayıldığını açıklayan Hukukçu Fedai, “Biber gazı kullanmak hangi durumlarda meşru müdafaa sayılır? Şimdi biber gazıyla saldırıyı bertaraf ettiğiniz ana kadar yasa sizi korur, TCK 25 meşru müdafaa sayılır. Saldırı bertaraf edildikten sonra eğer bir hamle yaparsanız, biber gazını kullanırsanız TCK 25'e girmez. Yani yasa sizi korumaz. Burada önemli olan biber gazını savunma amaçlı kullanmanız. Saldırıyı bertaraf ettiğinizde biber gazının kullanım amacı da biter. Bertaraf ettikten sonra eğer devam ederseniz bu suç oluşturur. Saldırıyı bertaraf ettikten sonra biber gazını kullanırsanız bu silahla yaralamaya girer. Silahla yaralamanın da nitelikli halleri vardır. Bu yaptığınız yaralamanın niteliğine göre, bu nedir? Mesela bir duyu kaybı, organ kaybı ya da yüzde sabit ize neden olursanız bu ağırlaştırılmış silahlı yaralamadır. Bunun da alt limiti 2 yıldan 9 yıla kadar çıkmaktadır. O yüzden biber gazı kullanırken ölçülü olmak lazım” ifadelerini kullandı.

“SALDIRIYA DEVAM EDERSENİZ EĞER SUÇ OLUŞTURUR”

Biber gazını başkasına yönelik bir saldırıyı bertaraf etmek amacıyla da kullanılabileceğini ve bunun sınırlarını açıklayan Fedai, “TCK 25'te kanunda der ki: "Gerek kendisine, gerek başkasının bir hakkına yönelmiş" demektedir. Yani bu demek oluyor ki size yönelik değil, başkasına yönelik de olsa TCK 25 meşru müdafaa kapsamında siz ona müdahale edebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi sınırı aşmamak koşuluyla. Yani saldırı bertaraf edildiğinde meşru savunma TCK 25'in işlemi biter. Saldırıya devam ederseniz eğer suç oluşturur” açıklamasını yaptı.