Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Kurban Bayramı öncesi Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda, hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. 35 yıllık bıçakçı Ahmet Tüfekçi, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile hareketlilik var. Bıçaklarını biletmeye geliyorlar. Ancak biz yoğun gelmelerini istiyoruz ki yoğunluk son haftaya kalmasın. Hem biz rahat çalışalım hem de müşterinin işi iyi olsun. Bıçağın tanesini 50 TL’ye biliyoruz. Satırları 100 TL’ye, kasapların iş makinalarını ise 150 TL’ye biliyoruz. Müşterilerimiz bıçaklarını biletmek için son haftaya kalmasın. Erken getirdiklerinde işleri daha temiz olur” diye konuştu.



HAREKETLİLİK NEDENİYLE MEMNUNUZ”

Bayram yaklaştıkça işlerinin iyiye gittiğini kaydeden Tüfekçi, “İşlerimizdeki hareketlilik nedeniyle memnunuz. Bu bıçakçılar olarak bizim en iyi dönemimiz. Ben biraz önce Kapalı Çarşı’daki arkadaşlarla görüştüm. Onlar yoğunluğun fazla olmadığını söyledi. Bizim en yoğun zamanımız. Bundan sonra bayrama kadar işimiz artar” dedi.

Vatandaşların bıçak seçimine dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Tüfekçi, “Vatandaş gidiyor marketten Çin malı bıçağı alıyor. Ondan sonra elini ve kolunu kestiriyor. Bizim burada sattıklarımız hep yerli malı. Bıçağı bıçakçıdan alacaklar. Kendi bütçelerine göre bıçağı hazırlayıp teslim ederiz” ifadelerini kullandı.