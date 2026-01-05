  • Haberler
  Bıçakla kasten öldürme olayının şüphelisi suç aleti ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'Bıçakla Kasten Öldürme' olayına ilişkin yapılan çalışma neticesinde Ş.T. (51) olayı gerçekleştirdiği suç aleti ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince "Bıçakla Kasten Öldürme" olayına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde Ş.T. (51) olayı gerçekleştirdiği suç aleti ile birlikte olay yerinde yakalandı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

