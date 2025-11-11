  • Haberler
  • Asayiş
  • 'Bıçakla Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan bir kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucunda 'Bıçakla Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçuna karışan 41 yaşındaki Ş.P., yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ‘Bıçakla Kastan Öldürmeye Teşebbüs’ olayına ilişkin yürütmüş olduğu operasyon sonucunda;
41 yaşındaki Ş.P., olay yerinden aracı ile kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

