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Bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs daha sonra polislere yönelince etkisiz hale getirildi
Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesinde aranması olan ve polisleri görünce bıçakla kendine zarar vermeye çalışan H.Y. (34) daha sonra polislere yönelince etkisiz hale getirildi.
- 22.10.2023 08:26
- Güncelleme: 22.10.2023 08:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay saat 22.30’de Melikgazi İlçesi Ihlara Sokak’ta bulunan!Şehit Jandarma Er Nevzat Akyol Parkında meydana geldi.
Aranması olan ve parkta alkol alan H.Y. polisleri görünce bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Şahsın kendine zarar vermesi sonucu polis havaya ateş açtı. H.Y. daha sonra bıçakla polislerin üzerine yürüyen şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
1ha
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