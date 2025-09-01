Bıçakla yaralanan apartman görevlisi kurtarılamadı

Olay saat 13.00 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre akıl sağlığı yerinde olmayan B.U. bina girişinde apartman görevlisi B.A.’yı defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.U. ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalarken, apartman görevlisi hastanede yaşamını yitirdi.