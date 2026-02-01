Bıçaklanan genç binaya sığındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz nedeni bilinmeyen olayda 17 yaşındaki bir genç bacağından yaralandı.

Bıçaklanan genç binaya sığındı

Edinilen bilgilere göre, Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak’ta yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Kimliği belirlenemeyen kişi, genci bıçakla yaraladı. Yaralı genç, olay yerinden kaçarak Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki bir binaya sığındı ve çevreden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

Haber Merkezi

