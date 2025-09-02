Bıçaklanan taksici hayatını kaybetti
Doğu Garajı'nda husumetlisi tarafından bıçaklanan taksi şoförü M.D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.