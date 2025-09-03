Bıçaklanarak öldürülen taksici toprağa verildi

Doğu Garajı'nda dün meydana gelen bıçaklı kavgada yaşamını yitiren taksi şoförü M.D.(63) bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen taksici toprağa verildi

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Taksici M.D. bugün ikindi namazının ardından Asri Mezarlık Taşlıburun 4’üncü Kapı’da bulunan kabristanına defnedildi.

Melikgazi'de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor
Kayseri'den Afganistan'a İnsani Yardım
Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları
YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu
Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler
