Bıçaklanarak öldürülen taksici toprağa verildi
Doğu Garajı'nda dün meydana gelen bıçaklı kavgada yaşamını yitiren taksi şoförü M.D.(63) bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olay dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Taksici M.D. bugün ikindi namazının ardından Asri Mezarlık Taşlıburun 4’üncü Kapı’da bulunan kabristanına defnedildi.