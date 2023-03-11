Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, dün gece İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi’ndeki TOKİ’de meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Orhan A. ile Emre U. konuşmak için bir araya geldi. Sözlü tartışma ile başlayan kavga biranda bıçaklı kavgaya döndü. Orhan A. elindeki bıçakla Emre U.’ya saldırdı. Ağır yaralanan genç mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çağırılan ambulansla önce İncesu Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan olayın şüphelisi Emre U. ise, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.