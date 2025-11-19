Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı



Kayseri’de meydana gelen bıçaklı sopalı kavga nedeniyle açılan davada yargılanan sanıklar ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza aldı.

Kayseri’de iddiaya göre akraba olan Y.K. ile H.H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Daha sonra Y.K. ile H.H.S.’nin oğlu K.S. ve yanında bulunan T.A., E.Ş. arasında kavga çıktı. Olay nedeniyle K.S., H.H.S., T.A. ve E.Ş. hakkında dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına müşteki Y.K., mağdur – tutuksuz sanık H.H.S., müşteki - tutuklu sanık K.S., tutuklu sanıklar T.A., E.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Y.K. olay nedeniyle şikayetçi olmadığını belirtti. Mağdur - tutuksuz sanık H.H.S., “Ben ikinci olay yerinde yoktum. O sırada ambulanstaydım. Çocukların geldiğinden benim haberim yok. Ben o anonsu ambulansta duydum. Müşteki teyzemin oğlu olur. Öldürme kastımız yok. Ölümüz dirimiz bir. Öldürme teşebbüs niyetim yok. Hareket halindeki araçta dayak yiyen benim. Alkolün etkisiyle oldu” dedi.

Müşteki - tutuklu sanık K.S. ise, “Babam orada yoktu. Ben T.A. ve E.Ş. vardık. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Darp etmeye gittik ama öldürmeye teşebbüs etmedik” diye konuştu.

Tutuklu sanık T.A. da, “Ben de eve gitmedim. Bu olayın büyümesine neden olan biziz. Başkası ceza almasın. Öldürmeye teşebbüs etmedik ama darp ettik” diye ifade verdi.

Son olarak tutuklu sanık E.Ş. de, “Ben de eve girmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum diyeceğim bir şey yoktur” dedi.

Duruşma savcısı müşteki sanık H.H.S., K.S., T.A. ve E.Ç.’nin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti öldürmeye teşebbüs suçundan H.H.S.’ye 7 yıl 6 ay, K.S. ve T.A.’ya 10’ar yıl ve E.Ş.’ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.