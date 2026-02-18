Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre Temmuz 2025’te meydana gelen olayda Ş.A., K.E. tarafından bıçaklandı. Ş.A. tedavi altına alınırken, K.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle K.E. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki Ş.A. ile tutuklu sanık K.E. ve avukatlar katıldı.

Mahkemede konuşan tutuklu sanık K.E., “Tahliyemi talep ediyorum. Olayda meydana gelen kesikler küçük boyutta,” dedi. Avukatı da, “Kamera kaydı var. Müvekkil, bıçak darbesini vurduktan sonra karakola gidiyor. Yaptığını anlatıyor. Müvekkilim uzun zamandır tutuklu. Müşteki 3 gün içinde taburcu edildi. Müvekkilimin tahliyesini talep ederiz,” diye belirtti.

Müşteki ise, “Sanık beni bıçakladı ve gitti. Arayan olmadı. Direkt acile gittim. Bağırsaklarımda yırtık meydana geldi. Ben kaçarken yakaladı, 4 kez salladı. Öldürmeye teşebbüs etti,” dedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosyanın cevabının beklenmesine ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.