Bıçaklı kavga sanıkları için istenen ceza belli oldu

İldem bölgesinde meydana gelen ve E.C.’nin bıçakla yaralandığı kavga nedeniyle sanıklar O.A., U.A., C.Ç., A.K., S.Y. ve T.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya mağdur E.C., müşteki olan babası S.C., tutuksuz sanıklar O.A., U.A., C.Ç., S.Y. ve T.A. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan A.K. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan mağdur E.C., “’Bizim suçumuz yok izledik kaçtık’ diyorlar. Madem suçları yok neden kaçtılar? Bizde bıçak olsa kütüphaneye nasıl gireceğiz? Davacıyım” diye konuştu. Babası ise, “Benim çocuğum hastaneye düştüğünde geçmiş olsun deselerdi şikayçi olmayacaktım. Ama şimdi sonuna kadar şikayetçiyim. Çocuğumun genel durumu belli. Engelli belgesi var. Cezasını çekecekler” dedi. Sanıklardan S.Y., “Gündüz bir tartışma olmuş. Beni arkadaşlarımdan biri aradı. Akşam iş çıkışı yanlarına parka gittim. Bu kavgayı konuşuyorlardı.

Tanımadığım şahıslar grup halinde geçerken bize laf attılar. Sonra kavga oldu. Ben kavgaya karışmadım. Bıçak karşı taraftan birinden düştü. O.A. da bıçağı aldı, savurdu. Bağırış çığırış oldu, olay yerinden kaçtık. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu. U.A. ise, “Yaralamak gibi amacım yoktu. Ayırmaya çalıştım. Beraatimi talep ederim” diye belirtti. C.Ç. ile T.A. “Diyeceğim bir şey yok” dediler. O.A. da , “Müştekinin aleyhte ifadelerini kabul etmiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme savcısı O.A.’nın ‘Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs ‘suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların beraati yönünde mütalaa verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.