Bıçaklı kavga sonrası açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de arkadaşlar arasında çıkan kavgada iddiaya göre E.A. bıçakla yaralandı. Olay sonrası İ.E. ile D.Ü hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Duruşmaya katılan ve sanıklarla taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İ.E. ‘Müşteki ağır hakaretler, küfürler etti. Etmeseydi bu olay öyle gerçekleşmeyecekti. Pişmanım” dedi. Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık D.Ü. ise, “ Arkadaşlar arasında geçen olayda ben yoktum. HTS kayıtlarında orada olmadığım belli” dedi. Avukatı ise , “Katılan sanığın evine ağabeyi ile ellerinde bıçakla gidiyorlar. Müvekkilime ve ablasına tehditler küfürler ediliyor. Bir önceki duruşmada katılan, ‘Ben küfür ettim, tahrik ettim’ diyor” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.