Bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Melikgazi ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Balveren Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.D., B.D., A.Y. ve İ.Y., çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.