Bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Olay, Talas ilçesi Bahçelievler mahallesi Gecebulutları sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı H.T. ile Ö.Ö. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ö.Ö. eline aldığı bıçakla H.T.'yi yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.