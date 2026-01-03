  • Haberler
  • Bıçaklı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde iddiaya göre arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi’nde iddiaya göre arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.
Olay saat 18.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Ş.T. (51) ile A.K.K. (52) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.T. tarafından bıçaklanan A.K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.K.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın şüphelisi Ş.T.’yi gözaltına aldı. A.K.K.’nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

