Bıçaklı kavganın faili tutuklandı

Olay, dün saat 17:10 sularında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. ile akrabası R.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan S.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatırken olayın faili yakalanarak tutuklandı.