Bıçaklı yaralama nedeniyle açılan davada sanık müştekiyi suçladı

Kayseri’de Haziran 2025 tarihinde iddiaya göre Ş.G. isimli şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasına müşteki gelmezken tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkemede konuşan sanık, “Müşteki bu olaydan 14-15 yıl önce internet kafe çalıştırdığı dönemden tanırım. O zamanlar internet kafesine gittiğimde cinsel içerikli şeyler söylerdi. O travma oldu. Olay günü müştekiyi internet kafede görünce travmam tetiklendi. O nedenle vurdum ama bir kasıt gözetmedim. Bıçakladım. Bıçak darbelerim boyun ve omuz bölgesine denk geldi” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.