Bilal Bayazit: Elimizden gelen her şeyi yaptık

Kayserispor'un 90+5'inci dakikada Beşiktaş'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklama yapan gurbetçi kaleci Bilal Bayazit, 'Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak maalesef maçı son saniyelerde kaybettik' dedi.

Bilal Bayazit: Elimizden gelen her şeyi yaptık

Kayserispor dün deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a son saniyelerdeki yediği golle yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kayserisporlu kaleci Bilal Bayazit,” Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak maalesef maçı son saniyelerde kaybettik. Sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve oyundan dolayı takım arkadaşlarımla guru duyuyorum. Şimdi bu maçı geride bırakıp önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanacağız” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Motorin'e 1 lira zam geliyor
Motorin’e 1 lira zam geliyor
Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı
Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı
Vali Çiçek'ten 'öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesine' takdir
Vali Çiçek'ten 'öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesine' takdir
Kayseri Uçak Bileti Günlük Sefer ve Kampanyalar
Kayseri Uçak Bileti Günlük Sefer ve Kampanyalar
Kayseri'ye yeni hastane müjdesi: 800 Yataklı hastane yapılıyor
Kayseri'ye yeni hastane müjdesi: 800 Yataklı hastane yapılıyor
Ömer Faruk Çarşıbaşı'ndan Elitaş ve Özhaseki'ye tavsiye: 'Yakışanı yapın lütfen!'
Ömer Faruk Çarşıbaşı'ndan Elitaş ve Özhaseki'ye tavsiye: 'Yakışanı yapın lütfen!'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!