Bilal Bayazit: Elimizden gelen her şeyi yaptık
Kayserispor'un 90+5'inci dakikada Beşiktaş'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklama yapan gurbetçi kaleci Bilal Bayazit, 'Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak maalesef maçı son saniyelerde kaybettik' dedi.
Kayserispor dün deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a son saniyelerdeki yediği golle yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kayserisporlu kaleci Bilal Bayazit,” Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak maalesef maçı son saniyelerde kaybettik. Sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve oyundan dolayı takım arkadaşlarımla guru duyuyorum. Şimdi bu maçı geride bırakıp önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanacağız” açıklamalarında bulundu.