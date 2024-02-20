Bilal Bayazit: Hasret Bitti

 Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, 'Camiamızı tebrik ediyorum. Hasret bitti artık' dedi.

Bilal Bayazit: Hasret Bitti
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un Başakşehir’i 2-3’lük sonuçla yenerek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Müsabakanın uzatma dakikasında kurtardığı penaltı atışı ile galibiyette büyük rol oynayan Bilal Bayazıt yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Genç kaleci konuşmasında, “Camiamızı tebrik ediyorum. Hasret bitti artık. Taraftarı, Burak hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbulspor maçından sonra ağlayarak çıkmıştım. Şimdi başka bir duygu geçirdim. Penaltı atışında tam topa vururken karar verdim. Allah’a şükür ki kurtardım” dedi.

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