Bilal Bayazıt Samsunspor'da
Kayserispor ile yollarını ayıran kaleci Bilal Bayazıt, Samsunspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu kaleci Bilal Bayazıt ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Kayserispor'dan ayrılan 27 yaşındaki file bekçisiyle 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt'ın, Vitesse altyapısında yetiştiği ve profesyonel kariyerinin ardından 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine adım attığı hatırlatıldı. Açıklamada, tecrübeli kalecinin Samsunspor forması altında önemli başarılara imza atacağına olan inancın vurgulandığı belirtildi.