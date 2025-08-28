Bilal Bayazit: Takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz

Kayserispor’un Galatasaray’ı konuk ettiği müsabaka öncesi 100’üncü maçına çıktığı için plaket alan genç kaleci Bilal, müsabakanın sonlarına doğru taraftarın tepkisi ile karşılanmıştı. Gurbetçi kaleci Bilal Bayazit bugün kulüp tesislerinde Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile birlikte, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kapalıkale Taraftar Grubu Lideri Ahmet Dirgenali, Kapalıkale Taraftar Derneği Yöneticisi Çetin Uzunoğlu ile bir araya geldi. Gurbetçi kaleci yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuklugumdan beri taraftarı olduğum ve şanlı formasını terlettiğim memleketimin takımı olan sevgili Kayserispor ailem;

Dün oldugu gibi bugün ve yarında takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yanlış anlaşılmaların giderildiğini, asla taraftarlarımıza karşı bir art niyetim olmayacağını vurgulayarak; Kayserispor olarak, omuz omuza, hep birlikte mücadeleye devam edecegiz! Gün birlik günü!” ifadelerini kullandı.