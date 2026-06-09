Bilal Bayazit veda mesajı yayınladı

Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayazit, veda mesajı yayınladı.

Kayserispor’un 2021-2022 sezonu öncesi Hollanda’nın Vitese takımından transfer ettiği gurbetçi kaleci Bilal Bayazit veda mesajı yayınladı. Aslen Kayserili olan 27 yaşındaki kaleci veda mesajında, “Bugün Kayserispor’a veda etme zamanı geldi. Beş yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Kayserispor’dan ayrılıyorum. Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren bana gösterilen sevgi, güven ve destek için minnettarım. Bir Kayserili olarak memleketimin takımında forma giymek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıdı. Bu arma altında yaşadığım anılar, kurduğum dostluklar saha ida verdiğimiz mücadeleler hayatımın en en değerli tecrübeleri arasında yer alacak. Başta taraftarlarımız olmak üzere birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma yöneticilerinize, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımız bugün ayrılıyor olabilir ama Kayseriyi ve Kayserispor’u güzel olarak anıyor olacağım. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı. Bilal Bayazit Kayserispor forması ile 126 maçta forma giydi.