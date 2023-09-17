Bilal Erdoğan: 'Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı'

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Gösteri ekiplerimiz her geçen yıl daha da tecrübeli hale geliyor' dedi.

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  • 17.09.2023 18:49
  • Güncelleme: 17.09.2023 19:13
Bilal Erdoğan: 'Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Gösteri ekiplerimiz her geçen yıl daha da tecrübeli hale geliyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenen organizasyona, elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan sporcular katıldı. İki gün süren şampiyonada sporcular 5 kategoride mücadele etti. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Kayseri’de bu kadar güzel bir tesisin olması bütün bunları mümkün kılıyor. Atlı okçuluk sezonunun isminin Şafak Tavkul olmasının ayrıca bir anlamı var. Bu işin öncülerini yad etmek ve vefalı olmak gerçekten önemli. Bu işin hala başında olduğumuza inanıyorum. Şafak ağabeylerin başladığı 80’li yıllardan bu zamanlara kadar aslında ciddi bir yavaş dönem geçmişti. Ancak son 3-5 yılda atlı okçulukta yeni federasyonunda kurulmasıyla hızla mesafe almaya başladık. Sporcularımızın sayısı artıyor. Genç kardeşlerimizin sayısı artıyor. Hanım kardeşlerimizin katılımı artıyor. Tesis olunca da sporcularımız daha çok antrenman yapabiliyorlar. Daha çok antrenman yapınca da müsabakanın seyir zevki daha da artıyor. Gösteri ekiplerimiz her geçen yıl daha da tecrübeli hale geliyor. Bu yıl uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Geleneksek Atlı Sporları Federasyonumuz da hem atlı okçulukla hem diğer atlı branşlarımızda dünyada öncü federasyonlardan bir tanesi olarak yerini aldı. Bu tesislerin bir yandan artmasını hedefliyoruz. Bu tesisler artarken, sporcularımızın bu sporlarla buluşabilmesi için elbette zorlukla var. Yarışlarımız yayınlamaya başladıktan ve insanlar bunu seyredip, zevk almaya başladıktan sonra inanıyorum ki her geçen yıl bunu mümkün kılacak desteklerin de atlı sporlarımıza kanalize olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

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İHA

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