Bilal Erdoğan ve İbrahim Kalın Kayseri'ye geliyor
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu kapsamında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın 6 Haziran Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek.
Ana teması ‘Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı’ olacak programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Bilal Erdoğan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.
Bir otelde yapılacak olan program 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.