Bilardoda tek rakibi babası

Kayseri’de bilardo sporcusu baba-oğul başarıları ile dikkat çekiyor. Bilardo sporcusu baba Gültekin Canözkan (46) ile oğlu milli bilardocu Alptekin Canözkan (21), Kayseri 3 Bant Bilardo İl Birinciliği finalinde karşılaştı. Finali kazanan Baba Gültekin Canözkan şampiyon olurken, milli bilardocu oğlu Alptekin ise ikinci oldu. Bir önceki il birinciliğinde ise baba-oğul yarı finalde karşılaşmış ve o mücadeleyi Altekin Canözkan kazanmıştı. Böylece baba bir yıl sonra rövanşı almış oldu.

Kayseri’de bilardo sporunun önemli iki ismi baba-oğul Gültekin Canözkan ile Alptekin Canözkan’ın başarıları ile dikkat çekiyor. Bilardo sporuna gönül veren ailede baba önemli turnuvalarda dereceler elde ederken, oğul Alptekin ise milli forma ile Türkiye’yi temsil ediyor. Türkiye Gençler 3 Bant Bilardo şampiyonu olan Alpteki’nin, milli forma ile mücadele ettiği şampiyonalarda Avrupa 5.’liği ve dünya 9.’luğu unvanını taşıyor. Özellikle Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde çok şanssız bir şekilde elenen genç sporcunun hedefi Türkiye’ye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandırmak. Başarılarını sürdürmekte kararlı olan sporcular antrenmanlarını da birlikte yapıyor. Baba Gültekin Canözkan, yaptıkları çalışmalarda tecrübelerini oğluna aktarıyor.

Yarı finalde oğul, finalde baba kazandı

Baba ve oğlunun aynı sporu yapması müsabakalarda karşılaşmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle Alptekin Canözkan’ın büyükler kategorisinde yarışmaya başlaması ile birlikte baba-oğulun ilk karşılaşması geçen yıl Kayseri 3 Bant İl Birinciliği’nde oldu. Eşleşmeler sonunda yarı finale kadar gelen ikili burada kura gereği karşı karşıya geldi. Bu müsabakayı kazanan oğul Alptekin Canözkan, babasını turnuva dışına gönderdi. Alptekin o turnuvada final maçını da kazanarak Kayseri 1.’si oldu. İkilinin son karşılaşması ise bu yıl Kayseri Büyük Erkekler 3 Bant Bilardo İl Birinciliği’nde oldu. Bu kez kura gereği finale kadar baba-oğulun yolu kesişmedi. İkisi de rakiplerini tek tek eleyerek finale yükseldi. Finalde gülen taraf Baba Gültekin Canözkan oldu. Müsabakayı kazanan Baba Gültekin birincilik kupası, kaybeden oğul Apltekin ise ikincilik kupasını aldı. Şimdi ikili ulusal müsabakalarda finalde karşılaşmanın planlarını yapıyor.

Gültekin Canözkan: "Milli formayı giymesi bize gurur veriyor"

Gültekin Canözkan, oğlu ile aynı sporu yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Son 3 Bant Bilardo Kayseri İl Birinciliği’nde ben şampiyon oldum. Alptekin ile finalde karşılaştık. Bir önceki il birinciliğinde Alptekin ile yarı finalde karşılaşmıştık. Orada beni yenip şampiyon olmuştu. Şimdi rövanşı almış oldum. Bir sonraki turnuvada hedefimiz yine birlikte final oynamak. Daha önce karşılaşmak istemiyoruz. Alptekin 12 yaşından beri bilardo oynuyor. 17 yaşında U-21 klasmanında Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçildi. Göğsünde ay-yıldızlı forma ile müsabakalara çıkması bizim için büyük bir gurur. Çalışmalarımızı birlikte yapıyoruz. Turnuvalara beraber gidiyoruz. Aramızda çok iyi bir baba-oğul ilişkisi var. Sporcu bir baba için oğlu ile il finali oynamak mutluluk verici bir olay" dedi.

Alptekin Canözkan: "Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu"

Milli bilardocusu Alptekin Canözkan ise son Avrupa Şampiyonası’nda şanssız bir şekilde elendiğini, hedefinin Avrupa şampiyonu olmak olduğunu söyleyerek, "Finalde babama karşı oynarken heyecanlanmadım. Daha önce de karşılaşmıştım. İlk mücadelelerde heyecan yaşadım ama artık o heyecanı yendim. Ben 2008 yılında Türkiye Gençler şampiyonu oldum. Ardından Avrupa ve dünya şampiyonası oynadım. Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde şanssız bir şekilde kaybettim. İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Ardından dünya şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu spor her şeyin içinde olan, hayatın kendinden bir spor. Bu nedenle genç arkadaşlara bu sporu yapmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.