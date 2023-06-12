Bilek Güreşi Müsabakaları başladı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri içinde yer alan Bilek Güreşi Müsabakaları bugün düzenlenen törenle başladı.
- 12.06.2023 14:41
- Güncelleme: 12.06.2023 16:45
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri içinde yer alan Bilek Güreşi Müsabakaları bugün düzenlenen törenle başladı.
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile kulüp yöneticileri ve sporcuları katıldı. Düzenlenen seremoni sonrasında başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları 2 gün boyunca devam edecek.
İHA
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