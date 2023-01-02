Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü

Kayseri’de lisanslı olarak bilek güreşi yapan sporcular Adana’ya gitti. Burada yapılan müsabakalarda mücadele eden sporcular 8 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Toplam 21 madalya kazanan ve karşılaşmalara Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Gökdoğan yönetiminde giden sporcular Kayseri’ye döndü. Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.