Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü
Adana ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi yarışmalarına Kayseri'den katılan sporcular 21 madalyayla döndü.
- 02.01.2023 15:07
- Güncelleme: 02.01.2023 15:07
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Kayseri’de lisanslı olarak bilek güreşi yapan sporcular Adana’ya gitti. Burada yapılan müsabakalarda mücadele eden sporcular 8 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Toplam 21 madalya kazanan ve karşılaşmalara Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Gökdoğan yönetiminde giden sporcular Kayseri’ye döndü. Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.
1ha
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