Bilet zammına tepki!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça gibi giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle güncellenen yeni tarifeye göre, tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25TL olarak belirlendi. Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartların biniş sayısı 140 binişten 150 binişe çıkarılmış olup indirimli abonman 120 TL (aylık 150 biniş), tam abonman ise 360 TL ( aylık 150 biniş) olarak belirlendi. UKOME’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bu duruma ise Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel tepki gösterdi. Yücel, "Her fırsatta borçsuz olduklarını, kredi kullanmadıklarını ileri sürerek övünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın sırtından geçinmeye devam ediyor. Borç konusunda da kredi konusunda da doğruları söylemeyen Memduh Büyükkılıç başkan, şimdi de vatandaşı zora sokmak için toplu ulaşım hizmetlerine zam yaptı. Bizim bakış açımıza göre, ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması gerekiyor. Ama maalesef AKP iktidarı ve belediyeleri vatandaşın cebine gözünü dikmiş durumda. Her fırsatta 2023 yılında enflasyonun aşağı doğru sert düşüşler gösterecek açıklaması yapan iktidarın temsilcilerinin aksine yine iktidarın sahip olduğu Büyükşehir Belediyesi ise enflasyonu yukarı çekmek için zam üstüne zam yapıyor. Yazık değil mi, günah değil mi? Biraz Allah korkunuz olsun. Fiyatları aşağı çekmek yerine tam bileti 6.50 TL'den 8.50 TL'ye; öğrenci biletini ise 3.25 TL'den 4.25 TL'ye çıkartıyorsunuz. Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Fiyatları sabit tutmak veya aşağı çekmek yerine vatandaşa verdiğiniz asgari ücreti geri alabilmek için nasıl da çaba sarf ediyorsunuz. Zamlara doymadınız gitti. Kayserililerin sırtından geçinmeyi bırakın artık. Aman ha, genel başkanın da duymasın, sonra fırçayı da yersin" diye konuştu.

İyi Partili Yücel, "Vatandaşımıza da çağrı yapıyorum. Az kaldı. Vatandaşımız biraz da sabretsin. Saray iktidarına güle güle diyeceğiz ve milletin iktidarını Türkiye'ye getireceğiz. O zaman her şey beklentinin üzerinde daha da İYİ olacak, daha da GÜZEL olacak" diye sözlerini bitirdi.