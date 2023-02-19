Bilgisayar almak için biriktirdiği parasını depremzedelere gönderdi

Kayseri'de 4. sınıf öğrencisi Mahmut Caner Karaburun, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışladı.

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  • 19.02.2023 11:13
  • Güncelleme: 19.02.2023 13:08
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Bilgisayar almak için biriktirdiği parasını depremzedelere gönderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 4. sınıf öğrencisi Mahmut Caner Karaburun, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışladı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için AFAD koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki Mahmut Caner Karaburun da, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı. Küçük hayırseverin bağışını kabul eden İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, "Mahmut bizi çok duygulandırdı. Harçlıklarını biriktirmiş, kumbarasına koymuş getirmiş. Bu para, hayalini kurduğu bilgisayarını almak için biriktirmeye çalıştığı parası. Babası ile telefonda görüştüm. Annesi ve babasına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ne kadar gurur duysalar azdır. İnşallah Mahmut herkese örnek olacak. Yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Rabbim yapmış olduğu bu hayrını da inşallah kabul eylesin" dedi.

Harçlıklarını kardeşleriyle paylaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden ve onlar için mektup yazan Mahmut Caner Karaburun ise, "Benim bir hayalim vardı. Bilgisayar almak istiyordum. Bunun için kumbaramda para biriktiriyordum. Sonra haberlerde depremzedeleri gördüm ve karar verdim. Bu biriktirdiğim paralar belki az ama onlara bir fayda olur diye onlara göndermeye karar verdim. Anneme söyledim. O da beni Kayseri İl Müftülüğüne getirdi" diye konuştu.

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İHA

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