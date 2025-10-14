Bilgisayarda ısınma problemi nasıl çözülür?

Evde, iş yerlerinde hatta dışarıda dahi kullanılan bilgisayarlar, her elektronik cihazda olduğu gibi periyodik bakım gerektiren cihazlardır. Uzun süreli (6 aydan fazla) kullanımlarda bilgisayarınızın işlemcisinde, ekran kartında aşırı ısınma sorunları ile karşılaşılmaktadır. Isınma sorunu, bilgisayarınızın performansını ciddi oranda düşürmekle birlikte parçalarda uzun vadede bozulmaya da yol açabilir. Bu noktada bilgisayarlarda ısınmanın kaynağını bulmak çözümün ilk adımıdır.

Coretemp ve MSI Afterburner gibi uygulamalar üzerinden kontroller ile ısınan bileşenin işlemci (CPU) mi yoksa ekran kartı mı olduğu üzerine bir sonuca ulaşmak mümkündür. Eğer ki işlemcinin yük üstünde 90 derecenin üstüne, ekran kartı 85 derecenin üzerine çıkıyor ise bileşenin yeteri şekilde soğutulamadığı anlamına geliyor.



‘FİZİKSEL TEMİZLİK İLK ADIM’

Kasanızın veya dizüstü bilgisayarın içi açılarak ekran kartı ve işlemcinin olduğu noktalarda detaylı temizlik yapılmalıdır. İçeride bulunan toz ve topaklanmalar hava püskürtücü yoluyla cihaz içerisinden temizlenmelidir.

Akabinde işlemci ve ekran kartı üzerinde bulunan termal macun kurumuş ise yeniden termal macun sıkılmalıdır. Masaüstü bilgisayarlarda ekran kartı haricen temizlenmeli, soğutucu bloğu sökülerek detaylı iç temizlik yapılmalı, işlemci üzerinde bulunan fan temizlenmekle birlikte aynı şekilde işlemcinin de termal macunu yenilenmelidir. Bileşen üzerinde kurumuş olan termal macun, nemli bir bezle veya izopropil alkolle temizlenmelidir.

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra yukarıda bahsedilen uygulamalardan tekrardan ısı kontrolleri yapılmalı ve cihazın bakımları 6 ile 12 ay arasında tekrar edilmelidir.