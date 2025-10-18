Bilim Kurulu Üyesi sayısı 420'ye çıkarıldı
TÜSEB bünyesinde oluşturulacak ‘Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Güncellenen yönetmelik ile gelişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak enstitüler bünyesindeki Bilim Kurulu sayısı 42’ye ve Bilim Kurulu Üyesi sayısı 420’ye çıkarıldı.