Bilim TIR'ı İncesu'da: Öğrenciler için bilim dolu bir gün

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, ilçe meydanında öğrenciler için düzenlenen Bilim TIR’ı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitici çocuk gösterilerini ziyaret etti. Başkan İlmek, “Bilimin eğlenceyle buluştuğu bu özel etkinliğin ilk durağının İncesu olmasına katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Çocuklarımız için bilim dolu güzel bir gün oldu” dedi.