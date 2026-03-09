Bilim ve Teknoloji Haftası'nda Bilimsel Etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda bilim dolu bir program düzenleyerek, bilim ve teknoloji meraklılarını etkinliklerle buluşturuyor.

Bilim ve Teknoloji Haftası'nda Bilimsel Etkinlikler

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Bilişim Akademisi’nde, bilgi yarışmalarından yapay zekaya, kuantum teknolojilerinden siber güvenliğe kadar dolu dolu bir program katılımcılarını beklerken, geleceği bilim ve teknoloji ile birlikte keşfetmek için yapay zeka ve siber güvenlik dersi, tanıtım ve kahoot yarışması, bilişim etkinliği, yapay zeka ve söyleşiler şeklinde oturumlarla bilim ve teknoloji meraklıları bilgilendirilecek. 

Uzman ve akademisyenlerin yer alacağı etkinliklerde, katılım serbest, randevu ve kayıt gerekmeksizin etkinlikler herkese açık olacak.

