  • Bilişim Akademis'nde Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi'nde hafta içi ve hafta sonu ücretsiz bilişim dersleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner projelerinden biri olarak hayata geçen ve teknoloji dünyasında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi, faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilişim Akademisi’nde hafta içi ve hafta sonu ücretsiz bilişim derslerine başlandı. 

Aylık paketlerde sürecek devam dersleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf öğrencileri ile matematik bölümü 2.sınıf öğrencilerine yönelik robotik kodlama dersi yapıldı. Derslere katılan öğrenciler, 1 ay boyunca haftada 2 saat eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Eğitim kapsamında sensör teknolojileri, ardunio uygulamaları ve robotik sistemler gibi konular ele alınacak.

Haber Merkezi

