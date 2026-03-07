  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilişim Akademisi'nin ön kayıt müracaatları başladı. yapay zekâ, yazılım geliştirme, siber güvenlik, 3 boyutlu tasarım, İHA drone, robotik kodlama ve oyun geliştirme kursları için 13-25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilecek.

Bilişim Akademisi gençler için kurs kayıtlarını başlattı

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilişim Akademisi’nin, 13-25 yaş arası gençlere yönelik; yapay zekâ, yazılım geliştirme, siber güvenlik, 3 boyutlu tasarım, İHA drone, robotik kodlama ve oyun geliştirme kursları için ön kayıtlar başladı.

Gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi’nin 7 kursuna kayıtlar https://basvuru.kayseri.bel.tr/ internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Her bir kurs için 60 kişilik kontenjan ayrılırken, kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanabilir, eğlenceli ve üretime dayalı bir içerikle yürütülecek.

Haber Merkezi

