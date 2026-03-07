Bilişim Akademisi gençler için kurs kayıtlarını başlattı

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilişim Akademisi’nin, 13-25 yaş arası gençlere yönelik; yapay zekâ, yazılım geliştirme, siber güvenlik, 3 boyutlu tasarım, İHA drone, robotik kodlama ve oyun geliştirme kursları için ön kayıtlar başladı.

Gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi’nin 7 kursuna kayıtlar https://basvuru.kayseri.bel.tr/ internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Her bir kurs için 60 kişilik kontenjan ayrılırken, kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanabilir, eğlenceli ve üretime dayalı bir içerikle yürütülecek.