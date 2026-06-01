Bilişim Akademisi'nde Başarıyla Tamamlanan Eğitim Dönemi

Akademi, teknolojiye ilgi duyan gençleri dijital dünyanın gereksinimlerine hazırlamak için kapsamlı eğitim programları sunmaya devam ediyor.

Eğitim Süreci ve Kazanımlar

Bilişim Akademisi, yazılım, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında çeşitli eğitimler düzenleyerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirmelerini sağladı. Bu süreçte öğrenciler, proje üretme kültürü, analitik düşünme becerisi ve teknoloji odaklı çözüm geliştirme yetkinlikleri kazandılar. Eğitime katılan gençler, gösterdikleri performansla dikkat çekerek öğrenme heyecanlarını sürdürdüler.

Geleceğin Teknoloji Üreticileri

Bilişim Akademisi, gençlerin sadece teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını hedefliyor. Eğitimler, yenilikçi düşünceyi teşvik eden bir ekosistem sunarak, öğrencilerin tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor.

Tamamlanan eğitim dönemi sonrasında, öğrencilere, eğitmenlere ve ailelere teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda, projeler geliştiren ve kendini sürekli geliştirmek için çaba gösteren tüm öğrenciler tebrik edilirken, eğitim sürecine katkı sunan eğitmenlere ve destek veren ailelere de minnettarlık ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve bilişim alanındaki eğitim yatırımlarını artırarak yeni dönemde daha fazla gence ulaşmayı hedeflemektedir.