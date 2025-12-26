  • Haberler
  • Gündem
  • Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi

Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi

Kayseri'de düzenlenen bir teknik gezi kapsamında, Bilişim Akademisi öğrencileri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Hava Ambulans Merkezi'nde helikopter incelemesi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Erciyes Havacılık Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi

Gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunan Bilişim Akademisi Projesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Gezi sırasında öğrenciler, hava ambulans hizmetlerinde kullanılan helikopterin teknik yapısı, uçuş sistemleri ve havacılık teknolojileri hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı buldu. Teorik bilgilerini sahada yapılan uygulamalı anlatımlarla pekiştiren öğrenciler, bu imkân için teşekkürlerini ilettiler.

Yetkililer, bu tür iş birliklerinin gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırdığını belirtti. Teori ile uygulamayı bir araya getiren eğitim modelinin, öğrencilerin mühendislik ve teknoloji okuryazarlığını güçlendirdiği ifade edildi. Bilişim Akademisi ve Bilim Merkezi, farklı kurumlarla gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim faaliyetleriyle öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamaya devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bir cami daha ibadete açıldı
Kayseri'de bir cami daha ibadete açıldı
'Yapı Fuarı, gayrımenkul alım fırsatı olabilir'
'Yapı Fuarı, gayrımenkul alım fırsatı olabilir'
Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi
Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi
Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi
Nefes borusuna ambalaj parçası kaçan öğrenci öğretmennin heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Nefes borusuna ambalaj parçası kaçan öğrenci öğretmennin heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!