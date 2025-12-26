Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi

Gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunan Bilişim Akademisi Projesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Gezi sırasında öğrenciler, hava ambulans hizmetlerinde kullanılan helikopterin teknik yapısı, uçuş sistemleri ve havacılık teknolojileri hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı buldu. Teorik bilgilerini sahada yapılan uygulamalı anlatımlarla pekiştiren öğrenciler, bu imkân için teşekkürlerini ilettiler.

Yetkililer, bu tür iş birliklerinin gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırdığını belirtti. Teori ile uygulamayı bir araya getiren eğitim modelinin, öğrencilerin mühendislik ve teknoloji okuryazarlığını güçlendirdiği ifade edildi. Bilişim Akademisi ve Bilim Merkezi, farklı kurumlarla gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim faaliyetleriyle öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamaya devam edecek.