Bilişim Akademisi Yaz Kampı Başvuruları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dönüşüm çağının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bilişim Akademisi’nde düzenleyeceği Yaz Kampı ile teknoloji meraklılarını geleceğin meslekleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Teknolojiye ilgi duyan, üretmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen gençlere yönelik hazırlanan kamp programında yapay zekâ, yazılım geliştirme, siber güvenlik, robotik kodlama, 3D tasarım ve oyun geliştirme başlıklarında eğitimler verilecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra proje geliştirme süreçlerinde de aktif rol alarak deneyim kazanacak.

15 yaş ve üzeri gençlere yönelik planlanan programa 1 Ocak 2011 ve öncesinde doğan adaylar başvurabilecek. Katılımcılar yalnızca bir grup dönemini tercih edebilecek. Dizüstü bilgisayarı bulunan katılımcıların eğitim süresince cihazlarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edilirken, sınırlı kontenjan nedeniyle ön değerlendirme sürecinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenecek. Kamp programına ilişkin ayrıntılar ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa mesaj (SMS) yoluyla katılımcılarla paylaşılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde, Mutfak Sanatları Merkezi karşısında bulunan Bilişim Akademisi’nde gerçekleştirilecek yaz kampına başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi, gençlerin bilgi, beceri ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürecek.